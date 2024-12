Ancelotti quebra recorde e se torna o técnico com mais títulos no Real

Carlo Ancelotti virou o técnico recordista de títulos do Real Madrid com a conquista do Intercontinental, diante do Pachuca. O italiano chegou a 15 títulos e se isolou como o treinador mais vencedor da história do clube. O Real bateu o Pachuca no 316º jogo sob comando do comandante. Ele dividia o posto com Miguel Muñoz, lenda do clube nas décadas de 1960 e 1970. O espanhol é quem comandou o clube merengue mais vezes, com 605 partidas.

Ancelotti conquistou seu terceiro Mundial com o Real. Ele também tem três taças da Liga dos Campeões, três da Supercopa da Europa, duas da La Liga, duas da Copa do Rei e duas da Supercopa da Espanha. Ancelotti está em sua segunda passagem no gigante espanhol. Ele comandou o time pela primeira vez entre 2013 e 2015, retornou em 2021 e ocupa o cargo desde então.

LEIA MAIS: Real Madrid confirma o favoritismo e conquista o nono Mundial

Títulos de Ancelotti com o Real

3 Mundiais (2014, 2022 e 2024)

3 Ligas dos Campeões (2013/14, 2021/22 e 2023/24)

3 Supercopas da Europa (2014/15, 2022/23 e 2024/25)

2 La Ligas (2021/22 e 2023/24)

2 Copas do Rei (2012/14 e 2022/23)

2 Supercopas da Espanha (2021/22 e 2023/24)