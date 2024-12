Real Madrid confirma o favoritismo e conquista o nono Mundial

O Pachuca até chegou a esboçar uma pressão nos minutos inicias da partida, mas não foi capaz de manter a toada e, sem surpresas, sucumbiu diante do estrelado elenco do Real Madrid. Em jogo disputado nesta quarta-feira (18) no estádio Lusail, no Catar, os merengues se sagraram campeões da Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes. Com gols de Mbappé, Rodrygo e Vinicius Junior - eleito na véspera o melhor do mundo pela Fifa - o time espanhol bateu o time do mexicano por 3 a 0, faturando o seu nono título da competição.

O time mexicano começou bem o duelo com o Real Madrid e foi o primeiro a chegar ao gol do adversário, obrigando o goleiro belga Courtois a fazer duas defesas. Entretanto, com um ataque formado por Vinicius Junior, Rodrygo e Mbappé, o Real Madrid não demorou a assumir o controle da partida. Os merengues passaram a rondar com perigo o gol defendido por Carlos Moreno.

Até que, aos 37 minutos, a partir de uma jogada característica de Vinicius Junior, saiu o primeiro gol. O jogador partiu em velocidade pela ponta esquerda em direção à área adversária, livrou-se da marcação e passou para Mbappé, sozinho no meio da área. Na segunda metade da partida, Rodrygo ampliou logo aos sete minutos. Ao receber na entrada da grande área, o jogador iludiu dois adversários e bateu com firmeza de pé direito. Para fechar o caixão, aos 39 minutos, Vinicius Júnior converteu uma cobrança de pênalti.

Foi a 11ª vez que o time espanhol disputou a final da competição (incluindo o velho Intercontinental). A única vez em que não saiu com a taça de campeão foi em 1966, quando perdeu para o Peñarol do Uruguai, por 4 a 0 no placar agregado. Diante do resultado de hoje, agora são 38 títulos de clubes europeus, contra 26 dos sul-americanos.

O Mundial foi reformulado neste ano e passou a se chamar Copa Intercontinental. No novo formato, o time europeu entrou apenas na final do torneio, não na fase semifinal, como ocorria nos anos anteriores. O Pachuca chegou à decisão pela primeira vez. Nas quartas de final, bateu o Botafogo por 3 a 0. Já na semifinal, superou o Al Ahly, do Egito, nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar.