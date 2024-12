CEO do Santos projeta retorno de atletas com história no clube

Com a confirmação do retorno do Santos à Série A, uma série de nomes para reforçar o elenco do time para a temporada de 2025 passou a ser especulada entre os torcedores. Hoje no rico futebol saudita, Neymar é um dos que mais despertam o interesse das arquibancadas. O próprio jogador alimentou a expectativa sobre uma possível volta, ao acompanhar jogos do Santos na Vila Belmiro vestido com a camisa da equipe e se reunir com os jogadores no vestiário.

CEO do Santos, Paulo Bracks afirma que o retorno de grandes jogadores, que tem história no clube, está nos planos. Ele reconhece que o Santos mantém uma relação próxima com Neymar e seus familiares, mas afasta a possibilidade de um retorno do atacante da seleção brasileira ao alvinegro praiano, ao menos no curto prazo. "É um atleta que hoje tem um contrato estratosférico, ele não tem nenhum tipo de condição de, em dezembro ou no início de janeiro, apresentar-se ao Santos. Essa expectativa não pode ser criada. Mas a gente tem um projeto, foi apresentado, e a gente espera que possa acontecer no futuro", afirmou o executivo.

LEIA MAIS: Fluminense renova com Mano Menezes e projeta 2025 com SAF e Richarlison

"Eu não criaria esperança de momento, mas é um projeto que cabe dentro do nosso trabalho. São projetos que estão na nossa mesa, de retorno de atletas grandes, que têm história no Santos", disse Bracks. Ele acrescentou que a contratação de um jogador da dimensão de Neymar é um trabalho que extrapola o departamento de futebol profissional, envolvendo áreas como o marketing, o financeiro e o jurídico.

"É preciso trabalhar de forma consciente e com os dois pés no chão para não criar expectativas desmedidas, que possam causar uma frustração na torcida do Santos." Sobre a chegada de um novo técnico após a demissão de Fábio Carille, Bracks afirmou ter participado da definição dos principais nomes que interessam ao clube. Desde então, no entanto, ele diz que as negociações para a chegada de um treinador estão sob os cuidados do departamento de futebol, gerido por Alexandre Gallo.

"Embora seja executivo de futebol, eu não estou como executivo de futebol. Não é minha função no Santos trabalhar dentro do mercado, na janela de contratação", afirmou Bracks, que tem como atribuição supervisionar todas as áreas do clube, não apenas o futebol. Segundo Bracks, é um trabalho muitas vezes "invisível", para permitir que o clube continue operando sem intercorrências, com os pagamentos das contas em dia para evitar, por exemplo, um "transferban" da Fifa (Federação Internacional de Futebol), punição que impede o clube de contratar jogadores por causa de dívidas pendentes.