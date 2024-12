Na retomada do evento, Lance de Craque fica marcado por grande festa em Caxias do Sul

Estreitando os laços com o Rio Grande do Sul em sua primeira iniciativa solidária fora de Porto Alegre, depois de um hiato de cinco anos, o Lance de Craque retornou para sua 7ª edição em grande estilo na Serra Gaúcha, e não deixou a chuva estragar a festa dos 5.055 espectadores no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, nesta sexta-feira (14) à tarde, em jogo festivo marcado pela nostalgia de nomes como o organizador do evento, Andrés D’Alessandro, de volta aos gramados.

De um lado, o time de D’Ale, vestindo amarelo e preto, era ovacionado pelo torcedor que, além de prestigiar o argentino, também aplaudia os colorados Figueroa, Bolívar e Ruben Paz. Do outro lado, o time Nenê, capitaneado pelo jogador do Juventude, vestia verde e também mostrava bom futebol.

LEIA MAIS: Direção aposta em debêntures para amortizar as dívidas do Inter

No placar, ainda que pouco importasse quem marcava, o primeiro tempo terminou 6 a 4 para a equipe amarela. O gol mais bonito ficou na conta do patrono. D’Ale, pela esquerda, balançou com o clássico “la boba” e, com a destra, acertou o ângulo como se estivesse no treino. O ex-Grêmio Pedro Rocha, fez o desconto mais bonito, de cabeça, junto de Iarley, que também se destacou cavando o goleiro em um lance cara a cara.

Na volta do intervalo, que trocou o vestiário pelo gramado do Jaconi, com momentos de descontração dos atletas, o jogo seguiu movimentado e Iarley deixou mais dois, dentre outros tentos. À medida que as trocas iam ocorrendo, o confronto prezava pelo equilíbrio. O oitavo gol do amarelo também chamou a atenção. Rafael Sóbis aproveitou o cruzamento em curva de Ramon e cabeceou de peixinho.

Mesmo com gols para todos os lados, o momento que ganhou as graças da torcida foi quando Gonzalo D’Alessandro entrou para jogar com o pai. Levantando a torcida a cada toque, ele arrancou os aplausos mais sinceros aos 34 minutos da etapa complementar, ao receber o passe de D’Ale e balançar as redes tirando do goleiro. Naquele ritmo lá e cá, o duelo se encerrou com 11 a 9 no marcador, coroando a festa com um pôr do sol inesperado em Caxias, após a chuva passar e o tempo abrir na Serra.