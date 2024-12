Fluminense renova com Mano Menezes e projeta 2025 com SAF e Richarlison

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (16) e citou diversos pontos sobre 2025. O mandatário informou que o clube busca um investidor para a SAF e venda de controle do futebol, algo que não era vislumbrado inicialmente pela diretoria.

O dirigente anunciou ainda a permanência do técnico Mano Menezes para a próxima temporada e admitiu contatos pelo atacante Richarlison, que hoje está no Tottenham, da Inglaterra. Mário também indicou a saída de John Kennedy e confirmou que Felipe Melo não vai fica, mas não descarta a permanência no clube em outra função. Uma conversa entre as partes ainda será realizada.

Sobre o financiamento do futebol, o dirigente destacou a importância de uma SAF: "estamos convencidos que o melhor instrumento é a SAF. O que temos de novidade, não temos investidor ainda, é que, na última reunião, mandamos que o banco [BTG, que faz a assessoria do clube no assunto] busque investidores que queiram a compra do controle [do futebol]. Vamos pensar no melhor para o Fluminense. Entendemos que tínhamos que abrir o leque. Autorizamos ao BTG que busque também investidores que tenham o interesse de comprar o controle. Isso vai ser o melhor para o Fluminense. Vamos priorizar o interesse do Fluminense".

"Tem a votação dos sócios do clube, proprietários, contribuintes e sócio futebol, sócio torcedores. É uma votação como se elege um presidente de clube, terá que haver uma eleição. Quando tivermos uma operação concreta, vamos dar publicidade. Vai ser aberto a todos os sócios do clube. Não será algo feito de maneira rápida, haverá um debate sobre o tema. Daí em diante os sócios do clube decidem se querem ou não."

Mário Bittencourt ainda elogiou o técnico do Tricolor, Mano Menezes, fazendo questão de ressaltar o interesse e guardando o anúncio da renovação contratual para um momento especial. Para 2025, o presidente do clube admitiu o interesse em repatriar o atacante Richarlison, mas sabe que o trabalho será complicado para ter o jogador.

"Muitos jogadores são oferecidos. O que temos de concreto neste momento, manifestamos interesse formal no Richarlison, sabemos a dificuldade de trazê-lo, mas talvez por querer estar próximo da seleção, voltar para casa, no clube onde se destacou. Tenho uma relação muito boa com ele. Entrei em contato diretamente com ele, entramos em contato com o clube inglês. (...) Não há negociação financeira nesse momento, se ela caminhar para isso. O nosso otimismo é pelo fato de que o clube aqui também, temos obviamente sempre ativos interessantes", explica.

Ao mesmo tempo, já sabe que dificilmente o clube contará com John Kennedy em 2025. "Ele tem uma proposta de empréstimo do Pachuca, do México. É interessante para o Fluminense e para o jogador. O estafe conversa com o Pachuca. Não tem nada de concreto, mas a tendência é que ele vá jogar no futebol mexicano. Entendemos que é o momento que o atleta precisa buscar novos horizontes, objetivos. É um atleta feito na casa, muito importante na Libertadores, mas que precisa abrir caminho para outros."

Em relação ao veterano Felipe Melo, Mário Bittencourt foi taxativo ao dizer que ele não seguirá como atleta do clube. Porém, não descartou outra função no departamento de futebol.

"Já conversamos e comunicamos que ele não segue conosco como atleta do Fluminense. Tenho muita gratidão por ele e, por isso, o comunicamos de maneira muito transparente. Ele está de férias, vai voltar ao Brasil no final de dezembro e temos uma conversa marcada. Não sei o que ele decidiu da carreira, se vai querer jogar mais um ano em outro lugar, certamente terá propostas. Pode querer mudar de ramo, cabe a ele, mas como gratidão por ter sido nosso capitão e por tudo o que fez, temos essa conversa marcada. Mas não teremos Felipe Melo no campo em 2025."