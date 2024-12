Ainda sem técnico, Grêmio também deve perder peça importante do elenco

A Arena segue com a sua casamata vazia. Após o dramático término com Renato Portaluppi, o Grêmio, vislumbrando a próxima temporada, corre atrás de um novo treinador para a sua equipe. A definição pendente se coloca com um entrave maiúsculo nos planos do Tricolor. Faltando pouco mais de um mês para o início do Campeonato Gaúcho, a direção entende que, apesar do curto espaço de tempo, a sua reformulação deve passar pelo, ainda não contratado, comandante técnico. Apesar disso, algumas resoluções independem dessa conjuntura e já vão se encaminhando.

Pelo o que está sendo desenhado, esse é o caso de Soteldo. O venezuelano de 27 anos tem o seu contrato de empréstimo encerrando dia 31 de dezembro e, pelo que tudo indica, o seu futuro não reside em Porto Alegre. Para contar com o atleta em 2025, o Grêmio precisaria desembolsar cinco milhões de dólares, valor incompatível com a realidade financeira do clube. O Tricolor já sinalizou para o Santos que não excercerá o direto de compra.

Em entrevista ao programa Esporte por Esporte, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, discorreu sobre a negociação com o clube gaúcho. "O Grêmio já pediu parcelamento, inclusão de outros jogadores, mas o Santos não aceita". O representante santista deixou claro que não abrirá mão do dinheiro previsto em contrato.

A partir disso, quem se tornou o ficha um da disputa foi o Cruzeiro. Neste sábado (14), Roberto Gaúcho, ex-jogador da Raposa, apontou para a concretude da transferência. "Soteldo tá chegando também, hein, nação azul", comentou o ex-atacante em vídeo publicado nas redes sociais. Os mineiros, contudo, ainda não oficializaram uma proposta pelo atacante.