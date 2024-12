Com saídas iminentes, Inter entende que precisa focar no mercado

O Inter desencantou na segunda metade da temporada. A chegada de Roger Machado trouxe uma nova cara para a equipe, que se reestruturou e bateu o recorde do clube de maior sequência invicta no Brasileirão. Um ano que antes era desastroso, chegou até a vislumbrar o torcedor com a possibilidade de um título. O time ganhou protagonismo no cenário nacional e, com isso, os seus atletas também. Tendo agora jogadores fortemente cobiçados no mercado, o Colorado entende que saídas são inevitáveis e que precisará, diante delas, reforçar o seu elenco.

Wesley, artilheiro do time na temporada, é o atleta mais cotado para deixar o clube no momento. O Krasnodar, da Rússia, já apresentou a sua terceira oferta e informações dão conta que as cifras podem chegar a 10 milhões de euros. Para além disso, o negócio envolveria o abatimento das dívidas do Colorado, que ainda tem valores expressivos a quitar referentes à compra do Wanderson em 2022. Ainda não há uma resposta conclusiva por parte do Inter, mas os valores seduzem a equipe gaúcha e o momento financeiro clama por esse tipo de negócio.

Vitão, Bernabei e Bruno Gomes também são atletas que, a partir de sua iminente valorização, ameaçam deixar o clube na próxima janela. A direção alvirrubra, diante da situação posta, entende que já é imprescindível procurar substitutos. Em contrapartida, os cofres do Colorado não comportam transferências vultuosas e será necessário encontrar alternativas criativas para manter a qualidade do elenco.