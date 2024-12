Em meio a mais dúvidas do que certezas, Grêmio segue sem comando técnico

Faltam duas semanas para o encerramento do ano e o Grêmio segue em busca de um comandante para a equipe dentro das quatro linhas. Apesar de prometer mil e uma reformulações, a direção tricolor se encontra paralisada diante desta indefinição. Chegadas, partidas e renovações estão estagnadas. É consenso que esses processos precisam passar, antes de qualquer coisa, pelo novo treinador gremista e é por isso que as tratativas referentes ao mercado da bola continuam congeladas. O tempo não será gentil com o clube gaúcho.

Pensando no comandante técnico, as novidades não são animadoras. Mais nomes foram riscados da lista de desejos: Thiago Carpini e Luiz Castro são cartas fora do baralho. O clube procurou também por grandes nomes do futebol Sul-Americano, como Juan Pablo Vojvoda e Marcelo Gallardo, porém não passaram de consultas. Do outro lado do Atlântico, o português Pedro Caixinha surgiu como uma das opções mais cotadas para ocupar a casamata gremista. O ex-treinador do Bragantino está livre no mercado e agrada o departamento de futebol e deve ser entrevistado por dirigentes nesta semana.

Também sem clube, Fábio Carille segue no radar e, assim como Caixinha, é visto com bons olhos pela diretoria. O treinador liderou o Santos para o título da Série B nesta temporada e foi demitido logo após o final do campeonato. Informações dão conta, no entanto, que o Grêmio aguarda a resposta de um técnico estrangeiro e mantem contato com múltiplos nomes ao mesmo tempo.

Luiz Felipe Scolari se apresenta como um ponto de interrogação maiúsculo. Para o próximo ano, o Tricolor pretende criar um novo cargo no departamento de futebol, o chamado coordenador técnico, e teria supostamente pensado no ídolo para a função. Frente a isso, especulações conflitantes circulam a seu respeito. Enquanto há quem diga que Felipão está fechado com o clube, há aqueles que afirmem o exato contrário. Por cima dos panos, a procura é negada pro ambas as partes.