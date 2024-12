Com a presença de Guerra, Grêmio apresenta departamento de futebol para 2025

Em processo de reformulação para 2025, o Grêmio apresentou seu novo departamento de futebol, nesta sexta-feira (13) pela manhã, no CT Luiz Carvalho. Ao lado do presidente do clube, Alberto Guerra, o vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, e o diretor de futebol, Cesar Augusto Peixoto, concederam entrevista coletiva à imprensa e, logo de cara, trataram do principal assunto nos corredores da Arena: quem será o treinador após a saída de Renato Portaluppi.

Rossato, que deve ter participação ativa no vestiário gremista, afirmou que a “missão mais importante neste momento é a contratação de um novo treinador. Se a gente acertar neste primeiro movimento, vai facilitar todos os demais”. O cartola ainda destaca que o anúncio do técnico é mera formalidade, mas o prazo definido é para “o quanto antes”, sem tratar de nomes concretos.

LEIA MAIS: Grêmio anuncia nomes novos para o departamento de futebol de 2025

O vice terá autonomia na função, tendo em vista a confiança de Guerra em sua figura. Presente na gestão desde a posse, Rossato detinha o cargo de chefe de gabinete da presidência. Já Peixoto esteve presente nos holofotes do clube ao longo dos últimos anos. Em 2020, foi vice-presidente do Tricolor e foi convidado para ser o candidato da situação e suceder Romildo Bolzan. Entretanto, ele optou por se afastar da disputa e declarou apoio a Alberto Guerra.

Sem nenhum cargo anterior na gestão vigente, Guto Peixoto vinha atuando como conselheiro. Defensor de uma comissão técnica fixa, o novo dirigente aponta para a concretização do projeto, com o aval e interesse do presidente. Um dos nomes especulados para assumir a função de coordenador técnico é o ídolo Felipão, possibilidade descartada na coletiva desta sexta.