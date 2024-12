Grêmio anuncia nomes novos para o departamento de futebol de 2025

Tem sangue novo na Arena. A noite desta quarta-feira (11) trouxe novidade para o torcedor gremista. O Grêmio, em nota oficial divulgada em seu site, anunciou os nomes que assumirão o departamento de futebol em 2025. Vazia desde a saída de Antônio Brum, a cadeira de vice-presidente de futebol foi prontamente ocupada. Alexandre Rossato, advogado e atual chefe de gabinete do executivo, assumirá a função para a próxima temporada. Já para a posição de diretor de futebol, Cesar Augusto Peixoto, mais conhecido como Guto, foi o nome escolhido. Formado em administração e educação física, Peixoto é conselheiro e foi vice-presidente de administração da gestão Romildo Bolzan Júnior.

"Alexandre e Cesar participarão, em conjunto com o Executivo de Futebol Luís Vagner Vivian, e com o Presidente Alberto Guerra, dos próximos passos do futebol profissional do Grêmio, incluindo as decisões sobre atletas e a contratação do novo técnico.", comunicou o clube gaúcho. Em coletiva, a integração dos dois profissionais à equipe deve ser oficializada em breve.

Falando do comando técnico, a casamata gremista segue vazia. A contratação de um substituto para Renato Portaluppi é vista como prioridade dentro da Arena. O Grêmio entende que, antes de qualquer coisa, precisa de um treinador para elaborar o seu planejamento de futebol. No momento, o nome mais cotado nos bastidores é Fábio Carille. O treinador esteve à frente do Santos nessa última temporada e foi demitido após se sagrar campeão da Série B.