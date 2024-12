Após o não de Tite, Grêmio segue na busca do novo comandante

Faltando menos de um mês para o final do ano, o Grêmio amanhece mais um dia com a casamata vazia após a saída de Renato Portaluppi, oficializada na tarde desta segunda-feira (9). Frente a isso, o Tricolor adentra o mercado à procura de um novo treinador para a sua equipe. Dentro do clube, se tem o entendimento que reformulações contundentes são necessárias em todos os setores. Apesar disso, o clube gaúcho entende que, antes de qualquer coisa, precisa definir o seu comandante para a próxima temporada.

O nome de Tite, fortemente especulado nos últimos tempos, foi descartado. Informações dão conta que o ex-técnico da seleção brasileiro não tem olhos para o futebol brasileiro no momento. O argentino Hernán Crespo, outro profissional desejado no Tricolor, acabou distante de Porto Alegre pelo mesmo motivo. Entre especulações e boatos, a incerteza ainda é a realidade na Arena.