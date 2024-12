Inter tem extensa lista de saídas e Baralhas pode puxar a fila como moeda de troca

Planejando o elenco para a temporada 2025, o Inter precisa lidar com o retorno de alguns nomes emprestados, que não devem ser aproveitados. No setor do meio-campo, o nome de maior utilidade deve ser Gabriel Baralhas. Ele defendeu as cores do Atlético-GO e, agora, deve seguir como rubro-negro, desta vez, pelo Athletico-PR, recém rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O Colorado pretende incluir o jogador em uma troca com o volante Erick, destaque da equipe paranaense, apesar da queda. O atleta do Furacão é interesse antigo dos gaúchos e segue valorizado no mercado. Mesmo assim, as partes estão avançadas na negociação.

A relação entre Inter e Athletico ganha mais um capítulo na devolução do volante Gabriel, que viveu bons momentos no Beira-Rio em 2022, mas perdeu espaço com a lesão ligamentar que sofreu no joelho, e pouco jogou no ano passado. Desta vez, ele sequer deve ser aproveitado no plantel. Aos 32 anos, o volante está na lista de dispensáveis, junto de nomes como Hyoran e Alario.

A dupla citada acima, pouco utilizada pelo técnico Roger Machado na arrancada do segundo turno, tem duas possibilidades de saída. A mais interessante para o clube é a venda. Entretanto, não há esperança de um grande valor a ser arrecadado com o meia e o centroavante. A outra solução é maléfica, e trata-se de uma rescisão contratual. Com vínculo válido até dezembro de 2025, ambos os jogadores podem estar longe de Porto Alegre antes de 22 de janeira, quando se inicia o Campeonato Gaúcho.