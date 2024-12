Motivado pelas conquistas, Botafogo encara o Pachuca no Derby das Américas

O Botafogo vai atrás de uma tríplice coroa entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e, agora, a Copa Intercontinental, antigo Mundial de Clubes. O torneio tem sua largada para os cariocas nesta quarta-feira (11), às 14h, no duelo com os mexicanos do Pachuca, pelo Derbi das Américas, equivalente às quartas de final, no Estádio 974, em Doha, no Catar.

Depois de se sagrar campeão nacional no domingo, o grupo embarcou na madrugada de segunda rumo ao Oriente Médio e, nesta terça, realizou seu primeiro e único treino antes do compromisso internacional. A atividade ocorreu no palco da partida, sendo feito o reconhecimento do gramado e, logo em seguida, concedida uma entrevista coletiva pelo técnico Artur Jorge e o lateral-esquerdo Alex Telles.

O tom do comandante português é de confiança para superar o calendário apertado: “a vontade de ganhar títulos vai superar o cansaço. Sabemos das dificuldades, mas hoje temos o orgulho de estar aqui. Terminamos um campeonato difícil (Brasileirão), onde fomos vencedores. Tivemos apenas um dia de trabalho, precisamos nos adaptar aos horários, mas o elenco é determinado".

Em sua fala, Jorge ainda confirmou que o zagueiro Bastos, ausente na final da Libertadores e na última rodada do Brasileiro por conta de uma lesão muscular na coxa, segue fora. Ele treinou normalmente na primeira parte da atividade, mas não conseguiu reunir condições de jogo. Adryelson, portanto, permanece como titular. O outro desfalque é o lateral-direito Vitinho. Lesionado, ele sequer viajou.

Com um modelo diferente do antigo Mundial, a Copa Intercontinental classifica o representante europeu direto para a final. Neste caso, o Real Madrid. Agora, no equivalente às quartas, ou terceira fase, quatro equipes brigam pelas duas vagas da semi. Enquanto brasileiros e mexicanos se enfrentam nesta quarta, o Al Ahly bateu o Al-Ain por 3 a 0, no playoff da Ásia, no dia 29 de outubro, e espera seu adversário de sábado. A grande final está marcada para quarta-feira, dia 18, em Lusail.