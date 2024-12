Arábia Saudita defende viabilidade de sediar Mundial de 2034 no calor de 40ºC

Ibrahim AlKassim, secretário-geral da candidatura da Arábia Saudita para a realização da Copa do Mundo de 2034, afirmou ser viável realizar o evento durante os meses de junho e julho no país. No período, as temperaturas médias podem superar os 40°C nas cidades-sede. AlKassim deu a entender, no entanto, que o final do ano seria mais indicado para o evento. "Sim, temos temperaturas altas no verão, mas temos, no inverno, muitas áreas nas quais as temperaturas caem para médias de 18°C, inclusive com tempo chuvoso. Então, podemos fazer um Mundial".

LEIA MAIS: Chega ao fim a quarta passagem de Portaluppi pelo Grêmio

O Qatar, vizinho da Arábia Saudita, recebeu a Copa de 2022. Na ocasião, a Fifa precisou mudar o período tradicional do torneio dos meses de junho e julho para o final do ano, entre novembro e dezembro. A alteração de calendário impactou a dinâmica do futebol de clubes e rendeu críticas.

No verão, a temperatura média nos horários tradicionais de partidas da Copa (12h, 14h, 18h, 20h e 22h) fica acima dos 30°C em quatro das cinco cidades-sedes. Em Riad, capital do país e onde ficarão oito dos 15 estádios que serão usados no torneio, o calor iguala ou supera os 40°C nos jogos das 12h, 14h e 18h. E diminuiu apenas para 35°C nos jogos das 20h e das 22h.

A Fifa, na avaliação da candidatura, disse que seria preciso analisar as opções. "Existem evidentes questões naturais que precisam ser consideradas quanto ao período em que o torneio será realizado e isso exigirá considerações futuras", diz o relatório divulgado pela entidade. A reunião que vai confirmar se a Arábia Saudita será sede da Copa está marcada esta quarta-feira (11).

LEIA MAIS: Bola de Prata premia Bernabei e Alan Patrick na seleção do Brasileiro

COPAS NOS EUA, CANADÁ E MÉXICO TAMBÉM SOFRE

O problema não é exclusividade da Arábia Saudita. No próximo Mundial, em 2026, realizado em 16 cidades de EUA, Canadá e México, as temperaturas também devem passar dos 40°C. Em pelo menos três cidades, Monterrey, no México, e Arlington e Houston, nos EUA, temperaturas podem chegar perto dos 50°C.

Um estudo divulgado pela Scientific Reports alerta que as altas temperaturas previstas durante a Copa, podem representar um risco para a saúde dos atletas. Segundo a pesquisa, temperaturas extremas podem gerar o que os cientistas chamam de "estresse térmico".

Nas três cidades, os estádios são climatizados. O Qatar também apresentou estádios com ar-condicionado. Na candidatura, os sauditas não especificaram quais sistemas de climatização seriam usados, mas a reportagem apurou que em todos devem ser usadas novas tecnologias para lidar com o calor.

Consultados, jogadores brasileiros que atuam na Arábia Saudita disseram que o ideal é mudar a Copa do Mundo para o fim do ano. "O calor realmente é complicado. É melhor pensar em uma Copa em dezembro", disse o volante Fabinho, jogador do Al Ittihad.