Bola de Prata premia Bernabei e Alan Patrick na seleção do Brasileiro

Repercutindo o término do Campeonato Brasileiro e seus principais destaques, foi realizado o Prêmio Bola de Prata da ESPN, nesta segunda-feira (9), em São Paulo. Premiando a seleção da competição, artilheiro, revelação e mais, o evento condecorou três colorados, mas não contou com gremistas em seu leque.

O Inter teve dois jogadores reconhecidos no onze ideal do Brasileirão: Bernabei foi eleito o melhor lateral-esquerdo da competição, enquanto Alan Patrick foi considerado o melhor meia, desbancando Savarino, do Botafogo, e Rodrigo Garro, do Corinthians. O técnico Roger Machado disputava a alcunha de melhor técnico, mas perdeu para Artur Jorge, do Botafogo, que conquistou o título nacional.

Já no futebol feminino, a meio-campista Leticia Monteiro, das Gurias Coloradas, foi eleita a revelação do campeonato, aos 22 anos. Como melhor treinador, o ex-Inter Lucas Piccinato, do Corinthians, ficou com o posto. Ele também foi campeão do Brasileiro.

Colorados foram reconhecidos na premiação da ESPN, ontem, em São Paulo Leonardo Iparraguirre/Inter/JC

Confira as seleções e demais prêmios do Bola de Prata

Masculino

Seleção do campeonato: John; William, Bastos, Gustavo Gomez e Bernabei; Marlon Freitas; Alan Patrick, Garro e Savarino; Estevão e Luiz Henrique. Técnico: Artur Jorge.

Bola de Ouro: Estevão;

Revelação: Estevão;

Artilheiros: Yuri Alberto e Alerrandro, com 15 gols cada;

Gol mais bonito: Alerrandro;

Prêmio Reflexões: Emerson Ferretti, presidente do Bahia e primeiro dirigente abertamente gay do futebol brasileiro.

Feminino

Seleção do campeonato: Carlinha; Kati, Daniela Arias, Luana e Tamires; Vitória Yaya; Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Micaelly; Amanda Gutierres e Gabi Portilho.

Bola de Ouro: Vic Albuquerque;

Revelação: Letícia Monteiro;

Artilheira: Amanda Gutierres;

Gol mais bonito: Bia Menezes.