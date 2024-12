Luiz Eduardo Baptista é eleito o novo presidente do Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, é o novo presidente do Flamengo. Recebendo 1.731 votos no total, ele superou Rodrigo Dunshee, da situação, e venceu a eleição nesta segunda-feira (9). Os números finais foram: Bap com 1.731 votos, Dunshee com 1.166 e MGM com 363. Foram cinco votos brancos e sete nulos.

LEIA MAIS: Chega ao fim a quarta passagem de Portaluppi pelo Grêmio

O mandato é para o triênio de 2025, 2026 e 2027. A cerimônia de posse será em 18 de dezembro.

Os números de boca de urna ficaram bem equilibrados ao longo do dia. As pesquisas feitas pelos candidatos variavam mais a favor de um ou do outro. O cenário parecia que seria mais acirrado, mas não se concretizou desta maneira. A eleição aconteceu entre 8h e 21h na sede da Gávea. As urnas eletrônicas foram apuradas uma a uma logo após o término da votação.

Bap era o principal candidato da oposição. Ele fez parte da atual gestão, mas, sem o apoio de Rodolfo Landim, lançou a candidatura própria. O vice dele será Flávio Willeman, advogado que foi vice jurídico durante os dois mandatos de Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, entre 2013 e 2018. A chapa também conta com outros ex-dirigentes do clube, como Rodrigo Tostes, Claudio Pracownik, Ricardo Lomba e Antônio Tabet.

LEIA MAIS: Bola de Prata premia Bernabei e Alan Patrick na seleção do Brasileiro

A gestão Landim deixa o Flamengo depois de seis anos. O atual presidente não poderia se reeleger, mas não conseguiu colocar Dunshee como sucessor. Ele seria CEO do clube em caso de vitória. A derrota é vista como expressiva para o atual presidente. O resultado também mostrou a pouca força de Eduardo Bandeira de Mello, que apoiava Maurício Gomes de Mattos, terceiro colocado.

Luiz Eduardo Baptista era o presidente do Conselho de Administração do clube. Bap foi um dos membros da Chapa Azul que elegeu Eduardo Bandeira de Mello, de quem foi vice de marketing antes de romper. Em 2018, participou da chapa de Rodolfo Landim e posteriormente ocupou a vice-presidência de relações externas na primeira gestão. Ele também fez parte do "conselhinho", que auxiliava o atual presidente nas decisões do futebol.