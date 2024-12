Roger deve estrear formação no Inter para manter Borré e Valencia no time

De olho na despedida da temporada no confronto com o Fortaleza, neste domingo (8), às 16h, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado precisa contornar os desfalques no Inter com a missão de manter viável a dupla de ataque formada por Borré e Valencia.

Isso porque o comandante não conta com Alan Patrick, lesionado, e Wesley, ausente dos treinos por conta da morte do pai. Eles são dois dos três artilheiros da equipe na temporada e se juntam a Wanderson, suspenso, na lista de ausências. O Colorado, portanto, vai à Arena Castelão com a possibilidade de um novo esquema, explicado por Roger na entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo, na quarta-feira.

“Para manter eles (Borré e Valencia), posso fazer com um losango, mas sem pontas. Teria um volante central, um volante pela direita e um volante pela esquerda e estes dois atacantes de meio corredor com um meia para municiá-los”.

A fala do treinador não é novidade. Ele já havia exposto essa ideia em seus primeiros momentos no comando do clube, mas não pôs a teoria em prática por conta do grande momento de Wesley e o funcionamento do esquema com apenas um atacante.

4ª colocação no Brasileiro e um valor a mais de premiação surgiu a oportunidade perfeita para utilizar a formação. Roger deixou claro na coletiva que a ideia é por um volante canhoto pela esquerda e um destro na direita. Entretanto, sem Thiago Maia, liberado pelo clube para tratar de questões pessoais, Bruno Henrique, destro, deve ser "improvisado" na função.

Pela direita, Rômulo desponta como principal opção. Mais atrás, como volante central e figura de sustentação para o meio, Fernando é o nome da vez. Mais à frente, na função de municiador da dupla de frente, que sentiu falta de um “camisa 10” contra o alvinegro carioca, Bruno Tabata disputa a vaga com Gabriel Carvalho.

Caso essa tendência se confirmando, a provável escalação colorada será no 4-3-1-2, com Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Fernando, Rômulo e Bruno Henrique; Bruno Tabata (Gabriel Carvalho); Borré e Valencia. Na linha de frente, Alario também é desfalque no domingo. O atacante argentino também está fora das atividades no CT Parque Gigante por questões pessoais.