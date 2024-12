Fortaleza x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

No último jogo da temporada, o Inter visita o Fortaleza neste domingo (8), às 16h, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. O confronto vale a 4ª colocação na tabela e R$ 2,3 milhões a mais de premiação para a equipe. Ocupando o posto, o Colorado pode ser ultrapassado pelo Leão do Pici, que é o 5º com os mesmos 65 pontos dos gaúchos, atrás pelo saldo de gols. Quem ficar na frente leva R$ 40,8 milhões. Quem perder fica com R$ 38,5 milhões. A transmissão fica por conta do Premiere.