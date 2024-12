Pelo Brasileirão, Inter perde para o Botafogo no último jogo do Beira-Rio em 2024

Com mais de 37 mil presentes na despedida do Beira-Rio na temporada, o Inter fez frente e protagonizou um “jogo de lá e cá” com o Botafogo, mas saiu derrotado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro pelo placar de 1 a 0, nesta quarta-feira (4). O confronto quase rendeu o título nacional ao Alvinegro, que contava com um tropeço do Palmeiras contra o Cruzeiro até os 40 minutos do segundo tempo, quando Estevão garantiu a vitória dos paulistas em Belo Horizonte e deixou tudo aberto para a última rodada, no domingo. Em Porto Alegre, o único gol do confronto foi marcado pelo venezuelano Savarino.

Na contramão do que foi a sequência de 16 partidas de invencibilidade, os gaúchos conheceram sua segunda derrota seguida e, agora, visitam o Fortaleza, no último confronto do ano, visando um fim de temporada com o pé direito.

Pouco antes da bola rolar, o técnico Roger Machado precisou lidar com a baixa de Alan Patrick, que alegou dores musculares e teve lesão diagnosticada pelo departamento médico. O camisa 10 perderá, ainda, o duelo com o Leão do Pici, neste domingo. Em seu lugar, o comandante optou por escalar Valencia, ao lado de Borré, abrindo mão da figura de um meia armador.

Com a bola rolando, o cartão de visitas carioca foi letal, na primeira e única finalização da equipe nos 90 minutos. Logo aos quatro minutos, Almada cruzou da direita para trás, na meia-lua, e Savarino pegou de primeira, acertando o canto esquerdo de Rochet, que pouco pôde fazer: 1 a 0 Botafogo.

A resposta dos mandantes veio aos onze, quando Wesley fez fila pelo meio e acionou Tabata na direita. O camisa 27 cortou para o meio e soltou o pé, contanto com um desvio de Adryelson que, por pouco, não resultou no empate. Crescendo na partida, o time de Roger Machado seguiu em cima e teve sua melhor chance aos 21. Valencia, em jogada de pouco espaço, armou o chute pela esquerda da grande e carimbou a trave em um foguete.

O restante da primeira etapa ficou marcado pelo domínio alvirrubro das ações ofensivas, enquanto os visitantes apostaram no contra-ataque, que não encaixou. Antes do intervalo, Borré ainda teve uma oportunidade, da pequena área, mas sem tempo de reação para imprimir força no cabeceio consequente de um desvio de Valencia na segunda trave. Sem muito trabalho, o goleiro Gatito Fernández encaixou a defesa.

Na volta do vestiário, um jogo de ataque contra defesa. Mesmo assim, os gaúchos, que pressionaram pelo empate, pouco fizeram diante do bloqueio botafoguense à frente da área. Foi apenas aos 29 minutos que Wesley arriscou de fora, com espaço, e parou em uma bela defesa de Gatito. Sem novas oportunidades, o Colorado não páreo para o bloqueio adversário e fechou seu calendário como mandante na temporada com derrota, apesar da boa atuação.

Inter (0) Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Gabriel Carvalho), Tabata (Wanderson) e Wesley (Gustavo Prado); Borré e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Botafogo (1) Gatito Fernández; Vitinho (Ponte), Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino (Júnior Santos) e Almada (Eduardo); Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC).