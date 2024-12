Grêmio x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

O último duelo da temporada trará consigo marcos importantes para o Tricolor. Na tarde deste domingo (8), às 16h, o Grêmio receberá o Corinthians dentro da Arena em busca de definir o seu futuro. Ocupando a 12ª posição no Brasileirão, o time de Renato Portaluppi jogará seu embate restante para confirmar uma vaga na Sul-Americana. Quatro das seis entradas ainda estão em aberto e o clube gaúcho é um dos mais cotados para figurar na competição. A partida também marcará a despedida do ídolo Pedro Geromel, que pendurará as chuteiras após vitoriosa passagem defendendo as cores do Grêmio.

Dentro das quatro linhas, a equipe sofrerá alterações importantes. Diante da concussão de Marquesín no último confronto, Caíque defenderá a goleira do time mandante. Na zaga, visando se despedir da torcida gremista, Geromel assumirá a posição. Já no campo ofensivo, o chileno Aravena, que deixou o gramado com dores em Salvador, deve ser substituído por Pavón. Soteldo, por sua vez, retornará aos onze iniciais. Para finalizar, Dodi e Cristaldo devem reassumir a titularidade no duelo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Corinthians - Hugo Moura; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Arbitragem - Não divulgada até a publicação da matéria.

SERVIÇO VITÓRIA X GRÊMIO

Local: Arena do Grêmio;

Data e hora: domingo (8), às 16h;

Transmissão: Premiere;