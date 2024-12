Al-Hilal vai inscrever Neymar no Campeonato Saudita, em meio a rumores de saída, afirma jornal

Especulado em um possível retorno ao Santos, Neymar pode voltar a vestir mais vezes a camisa do Al-Hilal em 2025. É o que indica o jornal Marca, da Espanha, que afirma que o clube árabe vai inscrever o brasileiro no Campeonato Saudita em janeiro, no lugar do zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, que teria o contrato rescindido.

LEIA MAIS: Fifa define restrições para a fase de grupos do Super Mundial de Clubes

O Marca diz que a rescisão com Koulibaly, que tem contrato até dezembro de 2026, vem do entendimento de que ele não está rendendo o esperado. Mesmo assim, a possível inscrição de Neymar no campeonato não significaria que as partes estariam dispostas a renovar o contrato do atacante brasileiro com o clube árabe, de acordo com o jornal.

No momento, o camisa 10 pode disputar apenas a Liga dos Campeões da Ásia. Ele foi deixado de fora do Campeonato Saudita por causa do excesso de jogadores estrangeiros. Na época da inscrição, Neymar ainda se recuperava da grave lesão no joelho que sofreu em 2024.

LEIA MAIS: Ancelotti é duro sobre ausência de Endrick em partida do Real Madrid

O atacante retornou aos gramados em outubro deste ano mas jogou apenas duas partidas porque sofreu nova lesão no seu segundo jogo, contra o Esteghlal. Ele ficou em campo por menos de 30 minutos e saiu muito irritado após sentir a coxa direita, em nova lesão que o deixa mais de um mês fora dos gramados.

A notícia da possível inscrição de Neymar no Campeonato Saudita vai contra os rumores de que o Al-Hilal planejava rescindir o contrato com o brasileiro em janeiro. Neymar tem contrato até junho de 2025. Apesar de cogitarem utilizá-lo no campeonato nacional, o Marca afirma que uma renovação é improvável.