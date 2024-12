Ancelotti é duro sobre ausência de Endrick em partida do Real Madrid

Carlo Ancelotti comentou a ausência de Endrick na vitória do Real Madrid, por 2 a 0 sobre o Getafe, no domingo (1º), pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Após a vitória merengue no Santiago Bernabéu, o italiano foi questionado por qual motivo o brasileiro não foi a campo. Segundo o técnico, o atacante precisa trabalhar para voltar a ter chances.