Inter recebe o Botafogo na despedida do Beira-Rio na temporada

A quarta-feira (4) marca a despedida do Inter do Beira-Rio na temporada. A partir das 21h30min, o Colorado recebe o Botafogo pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto que pode decidir o título, ainda que os gaúchos já tenham dado adeus à briga. Isso porque os cariocas, líderes isolados da competição, dependem de uma vitória em Porto Alegre e um empate no duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, que ocorre simultaneamente em Belo Horizonte, para levantar a taça em Porto Alegre.

Do lado dos comandados do técnico Roger Machado, a meta é uma boa performance para encerrar o ano em alta com o torcedor, que reconhece a arrancada no segundo turno, que rendeu o sonho ilusório do título nacional. Com a preparação encerrada nesta terça à tarde, em treino fechado no CT Parque Gigante, a principal dúvida é o zagueiro Vitão. O jovem defensor sentiu a coxa no confronto com o Flamengo, foi substituído no segundo tempo e pode ser preservado, para não agravar o problema. A única alternativa na posição é Clayton Sampaio.

Por outro lado, o atacante Borré está de volta. Ele cumpriu suspensão no final de semana e está com a ficha limpa para o final de ano. Recuperando seu posto no time titular, o colombiano desbanca Valencia, que deixou sua marca no Maracanã.

Sem muitas dúvidas, o time que deve ir a campo com Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Clayton Sampaio (Vitão) e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Rômulo), Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.

A única troca por questões técnicas no horizonte está a cargo de Rômulo, que pode entrar no lugar de Thiago Maia ou Fernando. A tendência é que, se o meio-campista ganhar a vaga, Maia seja o escolhido para ir ao banco. A especulação se dá pela fala de Roger na entrevista coletiva, após o último jogo.

“Rômulo vem entrando bem, diante das ausências, tanto na primeira quanto na segunda função. Com o ingresso dele no segundo tempo, a equipe ficou mais encaixada, possibilitando vencer os duelos individuais e roubadas de bola”, destacou.

Para encarar o alvinegro carioca, a expectativa do clube é de casa cheia. Com os ingressos esgotados nas áreas livres desde segunda-feira, conforme informou o Inter, a tendência é de, ao menos, 40 mil presentes no Beira-Rio.