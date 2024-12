Palmeiras precisa de façanha que só Flamengo conseguiu em 18 anos no Brasileirão

O Palmeiras ainda está vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas precisará de uma façanha que só o Flamengo conseguiu desde 2006, quando o torneio passou a ser disputado em um formato com pontos corridos e 20 times. O alviverde tem 70 pontos, três a menos do que o Botafogo, que está no topo da classificação. Paulistas e cariocas disputarão seis pontos cada em seus últimos compromissos do Brasileiro.

O time que foi líder antes da penúltima rodada só não ficou com o troféu em duas de 18 oportunidades: em 2009, o São Paulo desperdiçou a chance de faturar o tetracampeonato consecutivo e, na edição de 2020, foi a vez de o Inter ser ultrapassado no encerramento da competição. Todos os outros campeões já haviam cravado a 1ª posição a dois duelos do fim.

O Flamengo foi o algoz nos dois títulos. Há 15 anos, Adriano Imperador, Petkovic e seus colegas protagonizaram uma arrancada histórica que acabou com título sobre o Grêmio, e o título mais recente do rubro-negro foi conquistado já sob comando da geração de Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia.

No ano passado, o Palmeiras também duelou ponto a ponto com o Botafogo, mas ultrapassou o adversário na 34ª rodada e deslanchou rumo ao título. Neste Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira até chegou ao topo da tabela, mas perdeu para os cariocas e voltou a ficar em desvantagem. Os paulistas encaram Cruzeiro e Fluminense em seus últimos jogos, enquanto os comandados de Artur Jorge encaram Inter e São Paulo.

Veja a tabela do Palmeiras

vs Cruzeiro (fora) - 37ª rodada

vs Fluminense (casa) - 38ª rodada

Veja a tabela do Botafogo

vs Inter (fora) - 37ª rodada

vs São Paulo (casa) - 38ª rodada