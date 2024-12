Vitória x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em seu penúltimo confronto da temporada, o Grêmio adentrará os gramados do Barradão em busca de confirmar uma vaga na Sul-Americana. O time de Renato Portaluppi enfrentará o Vitória pela 37ª rodada do Brasileirão, reencontro este que unirá duas equipes que vivem cenário relativamente similares. Foragidos do Z-4, ambos os times garantiram sua permanência na Séria A nos embates do final de semana e jogam agora à procura de garantir suas classificações para a competição continental. O clube gaúcho ocupa a 11ª posição e, no caso de um triunfo fora de casa, superará o seu adversário na tabela. A transmissão da partida será responsabilidade do Premiere.

Dentro das quatro linhas, contudo, as coisas devem se manter semelhantes. O time gaúcho fez um jogo acima das expectativas contra o São Paulo e deve se manter na mesma direção. Isto é, Soteldo e Aravena jogarão pelas extremidades do campo e Cristaldo articulará as jogadas centralizado entre eles. Braithwaite, naturalmente, será o centroavante. Rodrigo Caio protegerá a goleira de Marquesín ao lado de Jemerson, uma vez que Rodrigo Ely segue se recuperando de lesão no pé direito e Geromel terá sua despedida no embate com o Corinthians.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Edu), Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Dodi e Villasanti; Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira (AL-FIFA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

SERVIÇO VITÓRIA X GRÊMIO

Local: Barradão;

Data e hora: quarta-feira (4), às 20h;

Transmissão: Premiere.