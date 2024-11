Grêmio x São Paulo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (1º), às 16h, o Grêmio viverá mais um episódio da sua batalha contra a zona degola. Ocupando a 14ª posição com 42 pontos, o time de Renato Portaluppi encara o São Paulo buscando três pontos dentro de casa. Em caso de vitória, o clube chegará aos 45 pontos do Brasileirão, o que matematicamente daria fim ao fantasma do rebaixamento. A disputa, todavia, não é uma tarefa fácil. O clube paulista briga na parte de cima da tabela e almeja uma classificação direta para a Libertadores. Com mais de 20 mil torcedores já confirmados, o Tricolor não estará sozinho para no duelo.

Dentro das quatro linhas, o time gremista não sofrerá muitas alterações. Jogando dentro de casa com o apoio do seu torcedor, o técnico deve apostar em um esquema ofensivo. Tudo indica, portanto, uma escalação semelhante à utilizada no confronto com o Cruzeiro. Cristaldo deve se manter no time como meia articulador e Soteldo e Aravena devem explorar as extremidades com velocidade. A única alteração que pode ser prospectada com assertividade é a volta de Geromel, adiantada por Renato na coletiva pós-jogo da última quarta-feira.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi e Villasanti; Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Ruan, Alan Franco e Patryck (Raphinha); Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Alisson); Lucas Moura, Luciano e Ferreira; Calleri (André Silva). Técnico: Zubeldía.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA). VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

SERVIÇO CRUZEIRO X GRÊMIO

Local: Arena do Grêmio;

Data e hora: domingo (1), às 16h;

Transmissão: Premiere;