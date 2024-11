Inter treina com grupo completo e Borré deve ser o único desfalque contra o Flamengo

De olho no confronto com o Flamengo, às 16h deste domingo (1), pela 36ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, o Inter deu sequência à preparação no CT Parque Gigante, nesta quinta-feira, com a primeira parte do treino aberta para a imprensa. Neste recorte, pôde se observar que o meio-campista Bruno Tabata, ausente dos trabalhos com bola no dia anterior, por conta de dores musculares, retornou normalmente ao gramado. Além dele, o volante Thiago Maia, que voltou na quarta depois de ir a Roraima tratar de questões pessoais, também marcou presença. O técnico Roger Machado, portanto, contou com o elenco completo para pensar na equipe que vai ao Rio de Janeiro.

O único desfalque no final de semana é Rafael Borré, que correu em volta do gramado, realizando controle de carga. O centroavante recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo com o Bragantino e está suspenso. Seu substituto é natural: Valencia está confirmado no comando do ataque colorado. O equatoriano, inclusive, marcou seu último gol no empate em 1 a 1 com o Rubro-Negro, no dia 30 de outubro, em jogo atrasado do primeiro turno. Naquela ocasião, ele saiu do banco de reservas para evitar a derrota, deixando sua marca aos 44 minutos do segundo tempo.

Na faixa central, as dúvidas são referentes à questão física. Tabata treinou normalmente e é o titular da posição. No entanto, caso ele apresente uma reincidência no desconforto muscular, Gabriel Carvalho aparece para compor a meia-direita.

Um pouco mais atrás, Thiago Maia, que também sofreu com dores musculares na semana passada, sendo desfalque contra o Vasco, na última quinta — perdeu o confronto com o Bragantino por conta das questões pessoais —, terá menos tempo de treino que os demais. Mesmo assim, a tendência é que ele retome sua vaga, ao lado de Fernando, na volância. Bruno Henrique, consequentemente, irá para o banco de reservas.

Entre dúvidas e retornos, a provável escalação dos gaúchos em solo carioca deve ser composta por Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wesley; Valencia. A preparação segue até sábado pela manhã, antes do embarque para o Rio de Janeiro, no turno da tarde.