Após final antecipada entre Palmeiras e Botafogo, Inter segue com chances de título

Perdura até domingo (1º) o sonho colorado de um título epopeico do Campeonato Brasileiro. Isso porque a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, na terça, em uma espécie de final antecipada entre os líderes, pela 36ª rodada, manteve viva a chance de uma última arrancada do Inter rumo à taça. A matemática, no entanto, segue contra. Vale ressaltar que o debate só seguirá vivo em caso de vitória da equipe gaúcha sobre o Flamengo, às 16h deste domingo, no Maracanã, também pela 36ª rodada — duelo de terça foi adiantado por conta da final da Libertadores, no sábado.

São três jogos com a obrigação de nove pontos para os comandados de Roger Machado, que estão com 65. Se bater o Rubro-Negro, o embate com o alvinegro carioca é outra espécie de final, ainda que mais indireta, pela distância entre os dois. Oito pontos separam as equipes, e outros cinco distanciam o Colorado do Palmeiras, vice-líder com 70 pontos.

Se vencer os compromissos com os times do Rio de Janeiro, resta apenas o embate com o Fortaleza, fora de casa. Outra obrigação. Além de precisar dos 100% de aproveitamento, o Alvirrubro depende de uma derrota do Palmeiras, para o Cruzeiro, fora, ou o Fluminense, em casa. Isso sem contar a partida entre Botafogo e São Paulo, no estádio Nilton Santos, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Em caso de vitória dos mandantes, evaporam-se as chances. Um empate traria o saldo de gols para a mesa — os cariocas têm seis a mais que o Inter (28 a 22); confronto direto é a chave para baixar a diferença.

Em suma, uma derrota alvinegra contra o tricolor paulista, somada a outro revés do Palmeiras, sob a condição de que o Inter vença suas três partidas, garantem o título para os gaúchos. São tantas as contas que a matemática das probabilidades explica a dificuldade da missão do time de Roger. De acordo com o departamento de futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Colorado sair campeão são de 0,76%.

A grande tendência é que a equipe se mantenha no 3º lugar e, por consequência, fique com a vaga direta na Libertadores do ano que vem. Dentro das quatro linhas, a preparação seguiu nesta quarta-feira, no CT Parque Gigante, em treino com os portões fechados. As atividades seguem até sábado de manhã, antes do embarque para o Rio de Janeiro. Thiago Maia permanece como dúvida. O volante segue em Roraima, tratando de questões pessoais. Se for relacionado, ele deve ser titular no lugar de Bruno Henrique. Na linha de frente, Borré está suspenso. Para o seu lugar, Valencia está confirmado.