Inter se reapresenta sem Thiago Maia, que é dúvida para encarar o Flamengo

Após iniciar a semana com folga na segunda-feira (25), o Inter se reapresentou nesta terça (26), no CT Parque Gigante, para o primeiro treino visando o confronto com o Flamengo, no domingo. A atividade ocorreu com os portões fechados e não contou com a presença de Thiago Maia, liberado para tratar de questões pessoais. O duelo com os cariocas, no Maracanã, será válido pela 36ª rodada do Brasileirão, e não reservará uma semana prévia enigmática.

Com Borré suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Valencia confirmado como seu substituto, o único ponto de interrogação é a presença de Maia no meio-campo. O volante ainda não retornou de Roraima, sua cidade natal, para onde viajou no sábado, para estar perto do pai, que sofreu um AVC no mesmo dia.

A volta do camisa 29 não está confirmada para os próximos dias. Caso esteja à disposição para os treinos que antecedem o confronto, ele deve recuperar seu espaço entre os onze titulares, desbancando Bruno Henrique. O restante da equipe deve ser o mesmo que goleou o Bragantino no domingo, por 4 a 1, no Beira-Rio. A três jogos do fim do campeonato, o técnico Roger Machado não poupará ninguém na briga pela vaga direta na Libertadores e, ainda que mais distante, pelo título brasileiro.

É por isso que os pendurados levantam preocupações. Assim como Borré está fora no Rio de Janeiro, outros podem perder o duelo seguinte, com o Botafogo, no Beira-Rio, ou o confronto com o Fortaleza, na Arena Castelão, pela última rodada. Os pendurados são: Vitão, Rogel, Valencia, Wanderson, Renê e Ricardo Mathias, além do próprio Roger, na casamata.