Flamengo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando da vitória sobre o Flamengo para seguir sonhando com o título do Brasileirão, o Inter visita os cariocas neste domingo (1), às 16h, pela 36ª rodada, no Maracanã. Com a preparação a todo vapor desde terça-feira, no CT Parque Gigante, a equipe do técnico Roger Machado encerra os trabalhos no sábado pela manhã, antes do embarque para o Rio de Janeiro. A tendência é que Borré, suspenso, seja o único desfalque. A transmissão fica por conta da RBS TV e do Premiere.

Ocupando o 3ª lugar na tabela com 65 pontos, oito a menos que o líder Botafogo, que já jogou nesta rodada, o Colorado pode encurtar a distância para cinco e chegar confiante para o confronto direto com o Alvinegro, na quarta, no Beira-Rio. Neste sábado, o time da estrela solitária enfrenta o Atlético-MG, às 17h, na Argentina, pela grande final da Libertadores. Entretanto, caso os gaúchos percam para o Rubro-Negro, o sonho da taça se torna matematicamente inviável.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo - Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Alcaraz), Gerson, Plata (De La Cruz) e Michael; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

Inter - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa-PE), auxiliado por Guilherme Dias Camiloe (Fifa-MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). No VAR, estará Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Serviço Flamengo x Inter

Local: Maracanã;

Data e hora: domingo (1), às 16h;

Transmissão: RBS TV e Premiere.