Final da Libertadores: como Altético-MG e Botafogo chegam para o duelo decisivo

Neste sábado, dia 30 de novembro, um clube brasileiro terá a honra de levantar a taça da Libertadores e, por consequência, conquistar a tão aclamada “Glória Eterna”. Em decisão a ser disputada em campo neutro e jogo único, Botafogo e Atlético-MG pisarão nos gramados do estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Ambos concorrentes, em seu caminho até a final, precisaram desbancar pesados nomes do futebol sul-americano, como Palmeiras, São Paulo, River Plate e Fluminense, o atual campeão. Em seus dois confrontos diretos neste ano, os mineiros levaram a melhor no saldo final, com uma vitória e um empate. Para o embate, no entanto, os times chegam em momentos distintos.

O Botafogo, por sua vez, venceu o Palmeiras nesta terça, em uma espécie de final antecipada do Campeonato Brasileiro. Trazendo a análise para o macro, o elenco treinado pelo português Artur Jorge apresenta uma campanha fenomenal, sendo finalista da Libertadores e líder do Brasileirão, com 73 pontos. O time carioca, contudo, perdeu um pouco de aproveitamento nas suas últimas cinco partidas, contabilizando duas vitórias e três empates.

Na torneio continental, o Alvinegro ficou em segundo lugar no grupo D e encarou o Palmeiras nas oitavas de final. Posteriormente, bateu São Paulo e Peñarol para chegar à decisão. A nova fase de vitórias já representa um marco na história do Botafogo. Antes disputando na parte de baixo da tabela, o time voltou a figurar na elite do futebol nacional e internacional após ser comprado por John Textor, em março de 2022. Uma conquista da Libertadores seria inédita para os cariocas, e representaria um divisor de águas para o clube.

O Atlético-MG, por outro lado, não vem embalado por um retrospecto tão bom quanto o do rival, e acumulam decepções recentes. A começar pela Copa do Brasil: o time viu o Flamengo erguer a taça dentro da Arena MRV e ainda foi punido pelo STJD por confusões nas arquibancadas. Ademais, os comandados do técnico Gabriel Milito não vencem há dez partidas, somando todas as competições.

Na Libertadores, a história já é outra. O time foi o primeiro colocado do seu grupo, com 15 pontos, e desbancou o San Lorenzo, o Fluminense e o River Plate, respectivamente, no decorrer das eliminatórias. Uma vitória no sábado, além de dar uma nova cara para a temporada do Galo, figuraria como uma das maiores conquistas da história do clube, que dispõe de apenas um troféu do campeonato em seu currículo.