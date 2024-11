Contra o Fortaleza, Flamengo tem oito reforços em confronto direto no Brasileirão

O Flamengo terá vários nomes importantes de volta para o jogo contra o Fortaleza, nesta terça-feira (26) pelo Brasileirão. Na Arena Castelão, Gabigol e De la Cruz são os principais nomes que retornam ao time. O uruguaio volta a ser relacionado após mais de um mês. Ele está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e treinou com o grupo normalmente nos últimos dias. Entre os lesionados, Carlinhos também retorna após tratar lesão no adutor direito desde o fim de outubro.

Os convocados também voltam a ficar à disposição. Léo Ortiz, Gerson, Varela e Gonzalo Plata foram preservados na última rodada após servirem às seleções e agora podem jogar. O equatoriano fez algumas atividades especiais para recuperação física depois da Data Fifa, mas viaja com o grupo.

Gabigol e David Luiz retornam. O atacante estava afastado nas duas últimas rodadas por decisão da diretoria e agora deve cumprir o contrato até o final. Já o zagueiro apresentou mal-estar, mas está recuperado. Bruno Henrique e Allan, que também se sentiram mal, estão com o elenco.

Filipe Luís, porém, terá dois desfalques. Fabrício Bruno e Evertton Araújo cumprem suspensão após levarem o terceiro cartão amarelo. Luiz Araújo, Pedro, Viña e Cebolinha seguem fora. A delegação embarcou para Fortaleza na tarde desta segunda-feira. O duelo na Arena Castelão será às 20h desta terça, pela 35ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Flamengo é o 5º colocado com 62 pontos, o Fortaleza é o 4º, com 64. Quem vencer ultrapassa o Inter, que tem 65, e fica com o 3ª lugar. Em caso de empate, as posições se mantém as mesmas.

Veja os relacionados do Flamengo

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves;

Zagueiros: David Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton e João Victor;

Laterais: Wesley, Varela, Ayrton Lucas e Alex Sandro;

Meio-campistas: Allan, Erick Pulgar, Matheus Gonçalves, De la Cruz, Gerson, Lorran e Alcaraz;

Atacantes: Gabigol, Gonzalo Plata, Carlinhos, Michael e Bruno Henrique.