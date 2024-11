Grêmio Náutico União inaugura 1° CT de ginástica rítmica em clubes no Brasil

A quinta-feira (21) marcou um importante momento na história do Grêmio Náutico União e da ginastica brasileira. O GNU inaugurou oficialmente, na sede Moinhos de Vento, o primeiro centro de treinamento de ginástica rítmica em clubes no País. Com direito ao descerramento da placa do ginásio, uma apresentação promovida pelas atletas e um coquetel comemorativo, o evento celebrou a nova conquista do clube, que reafirmou seu compromisso com o esporte de alto rendimento. Para além disso, a ocasião também foi utilizada para enaltecer as ações filantrópicas da instituição durante as enchentes, homenageando os envolvidos no acolhimento dos flagelados.

No discurso de abertura, o vice-presidente do União, Ricardo Rodrigues Alves, afirmou se tratar de um grande avanço para o esporte. "Trazer a GR para cá beneficiou três modalidades: basquete, voleibol e a própria ginástica rítmica. Agora, cada modalidade terá espaços mais adequados para as suas práticas, resultando em mais turmas, dias e horários para treinar", disse o representante.

Indo ao encontro desse relato, o presidente, Paulo José Kolberg Bing, destacou a dívida que se tinha dentro do clube com a ginástica rítmica, que nunca teve um ambiente para chamar de seu. Nesse sentido, o executivo falou do seu sentimento de "promessa cumprida" com a empreitada.

Buscando respaldo dentro das quadras, o União também contou com depoimentos de suas ex-atletas. Como as ginastas não puderam se fazer presentes, suas falas foram projetadas em um telão dentro do ginásio. A primeira a falar foi a ex-seleção brasileira, Andressa Jardim. A atleta discursou sobre o quanto esse ambiente foi sonhado por diferentes gerações e permitirá a integração de diferentes equipes.

Eliane Sampaio, por sua vez, ressaltou a qualidade do espaço, que, de acordo com ela, "é adequado para todas as exigências da GR". Por fim, a coordenadora da modalidade, Patrícia Fontana, declarou enxergar essa conquista como mais um grande passo dado. "O que vemos aqui é resultado de um compromisso contínuo com a excelência", afirmou a treinadora.

Na ocasião, o presidente também não perdeu a oportunidade de, mais uma vez, puxar os holofotes para os serviços prestadas pelo clube durante as enchentes. No decurso da calamidade, as quatro sedes do GNU foram mobilizadas para o acolhimento dos afetados, abrigando quase 300 pessoas e operando como pontos de coleta e distribuição. Em homenagem à notória atuação, quatro placas serão instaladas nas cercanias do União, uma em cada estabelecimento.