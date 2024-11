Após empate com o Ju, Grêmio tem semana de treinos para se recuperar

Do começo ao fim, a noite desta quarta-feira (20) foi desastrosa para o Grêmio. O Tricolor recebeu o Juventude para um duelo decisivo na parte de baixo da tabela. Em um jogo relativamente equilibrado na Arena, o embate acabou em 2 a 2. O resultado, a princípio, parece negativo, porém ganha enquadramentos diferentes em virtude do seu contexto. A igualdade só foi conquistada pelo clube porto-alegrense nos acréscimos do segundo tempo, quando Cristaldo salvou o dia com uma bola parada. O saldo do jogo, no entanto, mascarou uma atuação vexatória do time de Renato Portaluppi, que durante a maior parte da partida foi inferior ao seu adversário. Além do gol do argentino, Braithwaite também balançou as redes na ocasião.

Para a classificação, o placar representou tanto um alívio, dadas as circunstâncias, quanto um sinal de alerta. O ponto somado levou o Grêmio aos 40 pontos, três a mais que o Criciúma. O fantasma do rebaixamento, entretanto, ainda não foi espantado. O Tricolor tem mais quatro partidas para garantir sua permanência na primeira divisão. Se tivesse perdido para o Juventude, o Tricolor ficaria a apenas dois pontos de distância para a zona da degola.

Visando o embate com o Cruzeiro na próxima quarta-feira, o grupo se reapresentou na tarde desta quinta-feira no CT Luiz Carvalho. O plantel tem treinos marcados até segunda-feira, sem intervalos, antes de viajar para Belo Horizonte, onde a partida será disputada. Após esse compromisso, a equipe ainda enfrentará o São Paulo na Arena, o Vitória, no Barradão, e o Corinthians, novamente na Arena.