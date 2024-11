Cruzeiro e Racing se enfrentam para decidir o campeão da Sul-Americana

Com o final de novembro, chega também a decisão de um dos campeonatos mais relevantes da América do Sul. Na tarde deste sábado (23), às 17h, o Cruzeiro encara o Racing em busca de seu primeiro título da Copa Sul-Americana, definido em jogo único. O duelo decisivo terá como palco o estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. Para o confronto, cada clube recebeu cerca de 12 mil ingressos para serem vendidos aos seus apoiadores. O restante dos assentos é propriedade da Conmebol e diz respeito ao setor misto. A capacidade total do local é de 45 mil espectadores. Todas os setores, no entanto, já estão esgotados.

O time brasileiro chegou na cidade na madrugada desta quinta-feira e foi recepcionado por 80 cruzeirenses no aeroporto. Apesar de um desempenho mediano no Campeonato Brasileiro, a equipe apresentou uma campanha sólida na competição internacional. Com 12 pontos, a Raposa passou em primeiro lugar no seu grupo. Depois disso, nas fases eliminatórias, a equipe ainda precisou superar adversários duros, passando pelo Boca Juniors, Libertad e, por fim, o Lanús.