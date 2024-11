Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Valendo um respiro crucial na reta final do Campeonato Brasileiro e da briga contra o Z-4, o Grêmio recebe o Juventude nesta quarta-feira (20), às 19h, na Arena, pela 34ª rodada. O confronto é direto na parte de baixo da tabela. O Tricolor, mesmo ocupando a 12ª colocação, com 39 pontos, tem apenas dois a mais que o Papo, que abre a zona do rebaixamento com 37. Em caso de triunfo, a equipe do técnico Renato Portaluppi afastaria de vez este fantasma e focaria na disputa por uma vaga em competições internacionais. A transmissão fica por conta do Premiere.