São Paulo lança universidade com cursos voltados à área esportiva

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (18) o lançamento da SPFC University, um polo educacional com cursos de graduação, pós-graduação e livres voltados à area do esporte. Os cursos de graduação começarão com Fisioterapia, Nutrição e Gestão Desportiva e de Lazer. Já os cursos livres ofertados, por sua vez, incluem Análise de Desempenho, Análise de Mercado, Treinamento Tático no Futebol, Gestão do Futebol, Educar pelo Futebol e Governança e Compliance. Por fim, a pós-graduação/MBA terá duas opções: Business and Sports Law e Comunicação e Marketing Desportivo.

O projeto foi feito em parceria com a UniDomBosco e a Universidade do Futebol. Os alunos terão acesso a uma vivência dentro das instalações do clube, incluindo o Morumbis e o CFA de Cotia. O processo seletivo começa em 18 de novembro de 2024 e as aulas em 24 de fevereiro de 2025. As vagas são limitadas.

"Em uma ação com o pioneirismo característico do nosso amado Clube, vamos lançar a SPFC University. Fruto de uma parceria com o Centro Universitário UniDomBosco, do Grupo SEB, e com a Universidade do Futebol, o polo educacional poderá transmitir os ensinamentos da nossa instituição para as futuras gerações e o público geral", disse o presidente Julio Casares.