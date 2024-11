Com o trabalho contestado, Brasil encara o Uruguai em Salvador

Nesta terça-feira (19), às 21h45min, a seleção brasileira enfrenta o Uruguai pela 12ª rodada da Eliminatória Sul-Americana. Somando uma série de resultados e desempenhos irregulares, o elenco pisa nos gramados com um peso cada vez maior nas costas. Fragilidades importantes do time nacional ficaram escancaradas no empate com a Venezuela e a insatisfação quanto ao trabalho, consequentemente, aumentou. A equipe de Dorival Júnior, sendo assim, entrará em campo na Arena Fonte Nova, em Salvador, buscando mostrar algo diferente para o seu torcedor. Às vésperas do último confronto no ano, o Brasil ocupa a 4ª colocação e conta com 17 pontos na competição.

LEIA MAIS: Alex Telles e Dodô são convocados para jogo da seleção contra o Uruguai

O que explica, em parte, o cenário vivido são os desfalques. O time lida com ausências maiúsculas no seu plantel, como Neymar, Rodrygo, Militão e Alisson. Para além disso, problemas novos surgiram no decorrer do caminho. Na semana passada, durante um treinamento, complicações físicas fizeram Arana e André ausências para o jogo contra os venezuelanos. O volante já se recuperou das suas dores no quadril e apresenta condições de jogo, podendo até retomar a titularidade. O lateral-esquerdo, por sua vez, sofreu uma entorse no tornozelo e foi cortado de ambos confrontos.

Para complicar a vida do treinador, Vanderson recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e virou desfalque para o enfrentamento. Dorival, diante disso, precisou fazer uma convocação emergencial na sexta-feira e acrescentou os laterais Dodô e Alex Telles ao elenco. O novo titular da lateral-direita, no entanto, deve ser o veterano Danilo, que receberá a oportunidade de retornar aos onze iniciais. Diante das situações postas, a seleção brasileira deve entrar em campo com: Éderson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães (André), Gerson e Raphinha; Savinho, Igor Jesus e Vinicius Junior.