Alex Telles e Dodô são convocados para jogo da seleção contra o Uruguai

Dorival Júnior resolveu não correr riscos. Nesta sexta-feira, o treinador da seleção brasileira convocou de última hora os laterais Alex Telles, do Botafogo, e Dodô, da Fiorentina, para o último jogo do Brasil no ano, contra o Uruguai, na próxima terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.O técnico chamou os reforços em razão das baixas recentes do lateral-direito Vanderson e do lateral-esquerdo Guilherme Arana. O primeiro levou o segundo cartão amarelo no empate por 1 a 1 com a Venezuela, na noite de quinta-feira. E Arana sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino de terça, em Belém.De acordo com a CBF, ambos os convocados vão se apresentar à seleção ainda nesta sexta, em Salvador, onde a delegação brasileira desembarcou pela manhã. Na terça, o Brasil enfrentará o Uruguai na Arena Fonte Nova, na despedida da equipe nacional nesta temporada.Vanderson vinha atuando como titular no lado direito. Até a convocação de última hora, havia a dúvida se Dorival optaria por devolver o experiente Danilo à posição de titular contra os uruguaios. No lado esquerdo, o titular é Abner. E Arana era o reserva imediato.Trata-se da segunda convocação de Telles com Dorival. Após disputar a Copa do Mundo de 2022, o lateral voltou à seleção na Data Fifa de outubro. No entanto, havia sido preterido para a convocação para os jogos de novembro.Dodô, por sua vez, foi chamado pela primeira vez para a seleção principal, após convocações anteriores para a equipe olímpica. Formado na base do Coritiba, ele tem 25 anos e já defendeu o Shakhtar Donetsk e o Vitória de Guimarães antes de reforçar a Fiorentina a partir de 2022.