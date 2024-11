Cortado da seleção, Rodrygo se recupera em tempo recorde e volta a treinar

Dez dias após sofrer uma lesão muscular no reto femoral da perna esquerda e, consequentemente, ser cortado da seleção brasileira, o atacante Rodrygo voltou a treinar com bola no Real Madrid nesta segunda-feira (18). A notícia deixou a torcida esperançosa em vê-lo diante do Liverpool, pela Liga dos Campeões, dia 27. Após receber a previsão de baixa entre quatro e seis semanas, o brasileiro surpreendeu o departamento médico e se recuperou em tempo recorde.

Sem falar nada sobre o tratamento de Rodrygo, o Real Madrid apenas postou uma foto do jogador correndo com a bola nos pés acompanhada da legenda: "começaram as treinos da semana". Com diversos jogadores defendendo suas seleções, o Real Madrid aguarda o fim da Data Fifa para armar a equipe titular. Com a possibilidade de escalação de Rodrygo já no fim de semana, o Real Madrid usará o jogo com o Leganés, fora de casa, para definir quem serão os escalados diante dos ingleses, em Anfield.



Com somente seis pontos em 12 disputados, o Real Madrid necessita derrubar a série invicta do time de Arne Slot, líder isolado da Liga dos Campeões, para tentar encostar no G-8, grupo que garante vaga direta às oitavas. Surpreendido pelo Milan no Santiago Bernabéu, derrotado por 3 a 1, o time merengue passa momento conturbado nas defesas dos títulos do Espanhol e da competição europeia.