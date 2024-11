Com Gustavo Martins recuperado de lesão, Geromel pode não ter jogar mais na Arena

Com os treinos ocorrendo normalmente no CT Luiz Carvalho, o Grêmio aproveita o período sem jogos para recuperar o lesionado Gustavo Martins, que deve ser o parceiro de Rodrigo Ely no confronto com o Juventude, na Arena, na próxima quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileirão. Com a situação na tabela ainda delicada, o técnico Renato Portaluppi deve apostar no jovem defensor para substituir Jemerson, suspenso. Martins vem treinando com bola e está praticamente confirmado para ficar à disposição. A escolha pode significar que Pedro Geromel não jogará mais na casa tricolor.

Com a aposentadoria anunciada para o final da temporada, o ídolo gremista, aos 38 anos, tem condições de jogo, mas vem de anos pouco aproveitados por questões físicas e está na reserva. Com a equipe a três pontos do Z-4 — é a 11º colocada com 39 pontos —, a tendência é que Geromel não enfrente o Papo e, posteriormente, fique de fora dos duelos com São Paulo e Corinthians, na 36ª e 38ª rodada.

Mesmo que entre em campo, uma coisa é certa. O camisa 3 não reeditará a saudosa dupla com Walter Kannemann, que passou por uma cirurgia no quadril e no tornozelo, e só retorna na próxima temporada. Por outro lado, caso confirme a permanência na primeira divisão nas próximas partidas, o Grêmio ganha respiro e o técnico Renato Portaluppi pode ter margem para utilizar o defensor, que busca a despedida do torcedor após a passagem recheada de títulos.