Além da cirurgia no quadril, como divulgado pelo Grêmio, Kannemann operou o tornozelo

Dentre as preocupações do técnico Renato Portaluppi, a defesa do Grêmio traz as mais complexas dores de cabeça. Isso porque Kannemann, que passou por cirurgia no quadril, também operou o tornozelo no mesmo procedimento, algo que não havia sido revelado no comunicado oficial divulgado pelo clube, na quarta-feira passada. Mesmo sem a expectativa de voltar aos gramados em 2025, o zagueiro argentino passa por um caso mais delicado que o previsto, e deve ficar fora de ação por ao menos cinco meses.

Nesta quarta, pensando no momento atual e na briga por melhores posições na tabela do Brasileiro, o Tricolor, que ocupa a 11ª colocação com 39 pontos, deu continuidade à preparação para encarar o Juventude com as mesmas dúvidas que iniciou a semana. Gustavo Martins e Pavón, recuperados de uma lesão muscular e um desgaste físico, respectivamente, despontam como as principais novidades do confronto da próxima quarta-feira (20).

O primeiro deve ser o escolhido para suprir a ausência de Jemerson, suspenso. Já o ponteiro ocupa uma das extremidades, tendo em vista que Soteldo e Aravena, que defendem Venezuela e Chile, não devem retornar a tempo da Data Fifa. O paraguaio Villasanti, também a serviço de sua seleção na parada internacional, também deve se confirmar como desfalque, por questões logísticas de transporte.

Depois dos três dias de folga e a representação na terça, o grupo gremista tem a sequência de atividades de maneira ininterrupta. O duelo com o Papo, na Arena, é decisivo para afastar de vez o fantasma da briga contra o rebaixamento e ir atrás de uma vaga nas competições continentais. Mesmo com a Libertadores distante, com apenas 1,3% de chance de classificação, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Sul-Americana parece plausível. Na ponta da caneta, a probabilidade está em 65,9%.