Atlético-MG x Flamengo: onde assistir e escalações da final da Copa do Brasil

O domingo (10) é de Copa do Brasil para todo o País. Os holofotes do futebol nacional estarão voltados para Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde o Atlético-MG recebe o Flamengo, às 16h, na Arena MRV, pelo jogo de volta da final do torneio. O Galo corre atrás da desvantagem, depois de perder por 3 a 1, na ida, no Maracanã. A transmissão fica por conta de: RBS TV, Premiere, SporTV e Amazon Prime Video.

O foco é total na decisão. As equipes pouparam os titulares no meio da semana e chegam descansadas para definir o título. Do lado dos mandantes, a principal dúvida é entre Zaracho, que dá mais qualidade ao meio-campo, e Alan Kardec, que entraria para ser referência no comando de ataque, ao lado de Hulk e Paulinho.

Já os cariocas correm para contar com Luiz Araújo. Após quase dois meses em tratamento de uma fratura na cartilagem do joelho direito, o atacante está recuperado e na expectativa de ser relacionado. O técnico Filipe Luis já havia dito, após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na quarta-feira, pelo Brasileirão, que tinha esperanças de contar com o atleta, já que está carente na posição com a ausência de Éverton Cebolinha e de Pedro, também machucados. O uruguaio De la Cruz também pode aparecer na decisão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG - Everson; Lyanco, Alonso, Battaglia e Guilherme Arana; Zaracho (Alan Kardec), Otávio, Alan Franco e Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Flamengo - Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Raphael Claus (SP).

Serviço Atlético-MG x Flamengo

Local: Arena MRV;

Data e hora: domingo (10), às 16h;

Transmissão: RBS TV, Premiere, SporTV e Amazon Prime Video.