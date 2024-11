Atlético-MG e Flamengo decidem o título da Copa do Brasil na Arena MRV

Neste domingo (10), às 16h, Atlético-MG e Flamengo decidirão quem será o campeão da Copa do Brasil de 2024. Trata-se do jogo de volta da final, disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte. No primeiro confronto da decisão, no último final de semana, o Rubro-negro bateu o Galo por 3 a 1 no Maracanã.

Na partida disputada no Maracanã, o time de Filipe Luís dominou o jogo e deu pouco espaço para os mineiros. Arrascaeta abriu o placar e Gabigol ampliou com outros dois gols. Alan Kardec, no final do jogo, descontou e manteve viva a chance de título para os mineiros . Diante disso, os cariocas chegam ao confronto com uma ampla vantagem em relação ao adversário.

Jogando em casa e contando com o apoio de sua torcida, o Galo precisará marcar dois gols de diferença para deixar tudo igual. Como a competição não possui como critério de desempate o gol qualificado, tal resultado levaria a decisão para os pênaltis. A partida será comandada pelo árbitro gaúcho Rafael Klein.

O confronto decisivo será transmitido pelo SporTV, Premiere e Prime Video.