Inter recebe o Flu buscando maior série invicta do clube nos pontos corridos

Confiante pela série invicta e a ascensão na tabela, o Inter se prepara para receber o Fluminense, nesta sexta-feira (8), às 19h, no Beira-Rio. O duelo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, será o terceiro seguido do Colorado como mandante, e pode marcar a maior sequência invicta do clube na história dos pontos corridos. Sem perder a 13 jogos, o time de Roger Machado encara, justamente, o outro dono do atual recorde: Mano Menezes.

O técnico Roger Machado segue sem o volante Fernando, que ainda se recupera de uma lesão muscular na panturrilha. O veterano de 37 anos não trabalha com bola, mas marca presença no gramado, correndo em volta das quatro linhas. A segunda baixa é o atacante Wesley, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Criciúma, por simulação, e está suspenso. Na lista dos pendurados, estão Bruno Gomes, Bernabei, Renê, Wanderson, Valencia, Borré e Ricardo Mathias.

A missão de substituir Fernando está sob responsabilidade de Rômulo, que se firmou na posição ao longo dos últimos jogos. Mais à frente, Wesley dá espaço à disputa entre Wanderson, com características similares, e Gabriel Carvalho, com virtudes de um meia armador. A tendência é que o primeiro seja escolhido por Roger para começar.

Sem grandes novidades no horizonte, o comandante colorado deve manter o contestado Rogel no miolo da zaga, ao invés de Clayton Sampaio, que corre por fora na briga pela titularidade. A provável escalação, portanto, tem Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wanderson (Gabriel Carvalho); Borré.

Com a expectativa de mais um resultado positivo, a equipe, invicta há 13 partidas, tem o melhor desempenho do returno, passados 12 jogos. A mérito de tabela, o Inter até flertou com o G-4, após bater o Tigre e dormir na zona de classificação direta à Libertadores, mas viu o Flamengo vencer o Cruzeiro e retomar o 4º lugar. Os gaúchos, em 5º, com 58 pontos, estão dois atrás dos cariocas, que disputam a final da Copa do Brasil com o Atlético-MG, neste domingo, e recebem os mineiros na quarta, pelo Brasileirão.