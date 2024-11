Flamengo vence o Atlético-MG e sai na frente na decisão da Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 neste domingo (3), no Maracanã, pelo primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. Os gols foram de Gabigol, duas vezes, e Arrascaeta. Allan Kardec diminuiu para o Galo. O Flamengo dominou o primeiro tempo e abriu 2 a 0, ampliando na etapa final quando o adversário estava melhor no jogo. Entretanto, levou um gol de Kardec no fim, em um vacilo de Léo Ortiz. O Flamengo pode até perder por um gol de diferença para levantar a taça. O jogo de volta será na Arena MRV, no próximo domingo.

Só o Flamengo jogou uma decisão na etapa inicial. O Atlético-MG até assustou com Scarpa logo no primeiro minuto, mas depois assistiu o Rubro-Negro jogar. Os donos da casa abriram o placar logo aos 10 minutos, com Arrascaeta, após rebote de Everson num chute de Gabigol. Mesmo com a vantagem, o Flamengo seguiu em cima e empilhou chances até ampliar. Plata desviou um lançamento, e a bola sobrou limpa para Gabi deslocar Everson: 2 a 0.

Gabigol havia discutido com Filipe Luís segundos antes do gol e foi cumprimentar o treinador na comemoração. Também houve uma discussão entre Hulk e Battaglia no primeiro tempo.

O meio-campo do Flamengo foi dominante, e Rossi só fez uma defesa. Um passeio carioca.

O Atlético-MG voltou para a etapa final com postura diferente. O Galo preencheu mais o campo de ataque e deu menos espaço ao Flamengo. Aos 11 minutos, a primeira boa chance. Após escanteio, Battaglia cabeceou, e a bola passou raspando a trave esquerda de Rossi.

LEIA MAIS: Dorival Júnior convoca seleção brasileira para as Eliminatórias sem Endrick

O Galo ficou mais com a bola e parecia sofrer menos, mas Gabigol apareceu de novo. Aos 28 minutos, Zaracho errou passe, e Alcaraz tocou para o centroavante bater bonito, cruzado. O clube carioca chegou ao seu terceiro gol. Todavia, Milito mexeu e Allan Kardec entrou e marcou segundos depois, num chute da meia-lua após corte errado de Léo Ortiz. Uma esperança para o Galo. No fim, o Atlético-MG tentou estancar o rombo, mas o Flamengo se segurou. A partida terminou no 3 a 1 para o rubro-negro.

Flamengo - Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Alcaraz); Plata (Fabricio Bruno), Michael e Gabigol (Varela). Técnico: Filipe Luís.

Atlético-MG - Everson, Lyanco (Saravia), Battaglia e Junior Alonso; Scarpa (Allan Kardec), Otávio (Alisson), Alan Franco e Rubens; Paulinho, Guilherme Arana (Zaracho) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro - Rafael Klein (Fifa/RS).