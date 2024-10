Atlético-MG x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Invicto há dez jogos e mirando uma classificação direta para a Libertadores, o time comandado por Roger Machado vai para Belo Horizonte neste sábado (26) para enfrentar o Atlético-MG. Em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão, o Inter entra em campo, às 19h, na Arena MRV em busca de três pontos que, se conquistados, podem levá-lo da sexta para a quarta colocação na tabela. O time vem embalado do Gre-Nal e empolga a torcida com os seus últimos desempenhos e resultados.

O treinador do Colorado, apesar do bom retrospecto, precisará trabalhar com um desfalque importante no meio-campo: trata-se de Fernando. O volante jogou uma parte do clássico, porém ainda está em processo de recuperação da lesão e nem deve viajar junto com o grupo. Por outro lado, Rogel recuperou-se de sua lesão muscular na coxa e está liberado para jogar, disputando vaga no elenco com Clayton Sampaio.

Outro novidade positiva é Thiago Maia, que cumpriu suspensão por terceiro cartão amarelo no Gre-Nal e volta pra titularidade. Depois de grande atuação no clássico, Bruno Tabata é outro que briga por mais oportunidades e pode aparecer como um fato novo no time do Inter. A transmissão do duelo fica por conta do Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG - Matheus Mendes; Mariano, Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio, Paulo Vitor e Igor Gomes; Vargas e Alan Kardec. Técnico: Gabriel Milito.

Inter - Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabei; Rômulo e Thiago Maia; Alan Patrick, Gabriel Carvalho (Tabata) e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE - Fifa) e Anderson da Silva Rodrigues (CE). VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

SERVIÇO ATLÉTICO-MG X INTER

Local: Arena MRV.

Data e hora: sábado (26), às 19h.

Transmissão: Premiere. O confronto não contará com transmissão em TV aberta.