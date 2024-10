Grêmio x Atlético-GO: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Mantendo uma distância de apenas três pontos da zona de rebaixamento, o Grêmio entre em campo diante do Atlético-GO neste sábado (26), às 16h30min, em busca de um novo respiro no Campeonato Brasileiro. A partida corresponde à 31ª rodada da competição e, para a felicidade do Tricolor, conta com um fato novo: a volta da capacidade máxima da Arena.

Visando celebrar esse retorno e ampliar o apoio da torcida num momento difícil, o clube fez uma promoção nos ingressos, permitindo que os sócios levem um acompanhante, sem custos adicionais. Além disso, o pré-jogo contará com "superpromoção" nos produtos da GrêmioMania e atrações na esplanada gremista. Para quem optar por assistir de casa, a transmissão do duelo entre gaúchos e goianos fica por conta da RBS TV e do Premiere.

Trazendo o assunto novamente para dentro das quatro linhas, Renato Portaluppi, após perder o Gre-Nal 443, coloca seu time em campo sob grande pressão. Reinaldo voltou de suspensão e retomará seu lugar na lateral-esquerda. O treinador tricolor retomará um esquema de quatro atacantes, tirando Edenilson dos onze iniciais e colocando o ponta Soteldo em seu lugar. Ainda no setor ofensivo, Monsalve deve colocar Cristaldo no banco.

Com Dodi suspenso, Pepê deve assumir a volância - apesar de que Edenilson pode ser recuado para a função e também é cotado para a vaga. Kannemann, embora tenha treinado semana passada, voltou a sentir dores musculares no início desta semana e não participou da preparação para o confronto.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi e Pepê (Edenilson); Aravena, Monsalve (Cristaldo) e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Alejo Cruz; Lacava, Derek (Hurtado) e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer

Arbitragem: Edina Alves Batista (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Luis Marques (SP). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

SERVIÇO GRÊMIO X ATLÉTICO-GO

Local: Arena do Grêmio;

Data e hora: sábado (26), às 16h30min;

Transmissão: Premiere e RBSTV.