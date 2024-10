Com Arena totalmente liberada, Grêmio quer afastar o fantasma do Z-4

De olho no confronto contra o Atlético-GO na tarde deste sábado (26), às 16h30min, os testes realizados nos treinos apontam para mudanças nos onze iniciais do Grêmio. Insatisfeito com os últimos resultados de sua equipe, o técnico Renato Portaluppi deve promover alterações, especialmente no setor ofensivo. O jogo é de suma importância para o Tricolor, que ocupa a 13ª colocação na competição e se distancia da zona de rebaixamento por magros três pontos. O diferencial será a Arena totalmente liberada para o público, com promoção de ingressos atrações fora de campo.