Grêmio Náutico União celebra performance de atletas e busca novos investimentos

Em evento realizado no final da tarde desta quarta-feira (23), o Grêmio Náutico União celebrou as conquistas recentes de seus atletas e buscou novos patrocinadores, propondo uma relação de benefício mútuo. O chamado Happy Hour de Negócios apresentou os resultados dos esportistas do clube nas Olimpíadas e Paraolimpíadas de Paris com o objetivo de atrair investimentos para suas iniciativas. A ocasião serviu, acima de tudo, como um ambiente de networking e integração entre o clube e possíveis futuros parceiros.

O presidente do clube, Paulo José Kolberg Bing, ressaltou que, mesmo com as verbas das loterias recebidas pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), a contribuição dos patrocinadores é imprescindível para as ações da instituição. O União inicia um novo ciclo, preparando-se agora para os Jogos de Los Angeles, em 2028. A partir desse recomeço, a chegada de novos investidores é vista com bons olhos pela diretoria. “Pensar no União como um espaço de branding” é o que propõe Cris Guimarães, gerente de marketing, comunicação e negócios, ao apresentar a estrutura que o clube dispõe para as marcas.

A Secretaria do Esporte e Lazer se fez presente por meio de Paulo César Verardi, diretor de fomento do Pró-Esporte, que explicou o funcionamento do programa de financiamento. Na ocasião, o representante discorreu sobre as exigências impostas sobre a instituição e os patrocinadores que ingressam na iniciativa. Entretanto, não deixou de ressaltar o valor que uma marca agrega à sua imagem ao expor suas contribuições para o esporte gaúcho, e como isso pode interferir na decisão de compra do consumidor.

Quem também compartilhou algumas palavras na reunião foi Guilherme Toldo, esgrimista que participou de quatro edições olímpicas. Em seu discurso, o atleta falou sobre a importância do União na sua formação como esportista de alto rendimento e agradeceu por todo suporte que lhe foi dado. “Sem investimento, sabemos que não é possível”, completou, indo na mesma direção do presidente e da diretoria do clube.

Representantes das parcerias já firmadas do União também deixaram seus depoimentos. O diretor do grupo Zaffari, Alberto Freitas, destacou o efeito que o esporte tem na vida das pessoas e declarou apoio aos atletas da instituição. “Esporte é um exemplo de vida e coletividade, esporte é uma forma de transformar vidas”, disse Alberto em seu discurso. Carolina Bahia, gerente-executiva de relações institucionais da Sulgás, foi outra que não perdeu a oportunidade de prestigiar a parceria e realçar a função do desporto para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.